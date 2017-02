Massimiliano Allegri ha glissato, ma resta favorito; mentre Rafa Benitez è in fortissima rimonta nelle quote sul prossimo allenatore dell’Arsenal. Con Arsene Wenger sarà quasi sicuramente addio a fine stagione e di conseguenza anche i bookmaker inglesi vanno a caccia del nuovo manager dei Gunners. Allegri piace tantissimo, ma lo stesso tecnico ha spiegato di voler restare ancora a lungo in bianconero “almeno per altre tre o quattrocento partite”, ha spiegato prima della sua panchina numero 100 con la Juve. Oltremanica non desistono e lo danno ancora come prima opzione per il futuro dei londinesi, dato a 4,50 nelle scommesse sul loro prossimo tecnico. Nelle ultime ore, però, sta riprendendo quota la candidatura di Rafa Benitez. La scelta del tecnico spagnolo è crollata da 66 a 13 volte la scommessa, segno che molto probabilmente qualcosa si sta muovendo. Tra Rafa e Allegri, restano solide anche altre due opzioni il tecnico del Bournemouth Eddie Howe, dato a 6,00, e l’attuale allenatore del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, a 5,00. Suggestiva, infine, l’ipotesi che in panchina possa sedersi Thierry Henry, idolatrato ex attaccante dei Gunners, dato a 26,00.