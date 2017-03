Il futuro di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal è ancora in dubbio. Il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal delicatissimo match interno contro il Manchester City, ultima chiamata per la qualifcazione alla Champions League dei Gunners che hanno perso sei delle ultime nove partite stagionali. "La decisione è nella mia testa e tutto è chiaro da tempo per quanto mi riguarda ma il mio futuro all'Arsenal non è ancora deciso. Al momento non è questa la nostra priorità". In caso di addio a fine stagione resta forte la candidatura di Allegri come possibile successore.