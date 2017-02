Il crac dell'altroieri contro il Psg ha portato alla luce dissapori che da tempo covavano nello spogliatoio del Barcellona. Il rapporto tra l’allenatore Luis Enrique e i giocatori blaugrana sarebbe ormai irrimediabilmente compromesso e, di conseguenza, l’addio del tecnico a fine stagione inevitabile, almeno secondo i rumors che provengono dalla Spagna. I bookmaker seguono le voci e danno le quote sul prossimo allenatore del Barça. In pole position c’è Jorge Sampaoli, che convince per personalità e stile di gioco: sull’attuale allenatore del Siviglia si punta a 3,00. Nelle ultime ore stanno salendo molto le quotazioni di Ernesto Valverde, tecnico dell’Athletic Bilbao che da giocatore ha vestito la maglia blaugrana: su di lui la valutazione è passata da 8,00 a 4,00. Tra i grandi ex del Barça i bookmaker danno chance anche a Ronald Koeman (a 6,00) e a Frank de Boer, a 13,00, così come Eusebio Sacristan (ex giocatore dei catalani con un passato alla guida delle formazione B del Barcellona) che quest’anno sta disputando un grande campionato con la Real Sociedad.