Non ha fatto in tempo ad annunciare l'addio a fine stagione, che immediata s'è scatenata la caccia al successore: chi sostituirà Luis Enrique sulla panchina del Barcellona? I quotisti Snai offrono una rosa di nomi probabili e un paio di sorprese clamorose. Favorito numero uno, Jorge Sampaoli, tecnico del Siviglia ancora in corsa in Champions League e terzo in Liga, dato a 3,50. Corpose anche le possibilità di Ronald Koeman, a 4,00: quello dell'olandese, oggi all'Everton, sarebbe un ritorno pieno di suggestioni dopo i sei anni gloriosi da giocatore nel Barcellona guidato da Cruijff e dopo gli inizi da tecnico nello staff di Van Gaal.