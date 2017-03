È l’uomo ideale per guidare la squadra, secondo la dirigenza del Barcellona, e per i bookmaker sarà proprio Juan Carlos Unzué a guidare i blaugrana: il braccio destro di Luis Enrique, dal 2014 vice allenatore della squadra, è balzato in cima alle lavagne internazionali dopo l’endorsement del ds Robert Fernandez: nelle quote internazionali la sua promozione si gioca a 1,62 (era a 13,00 solo dieci giorni fa) ed è ora in netto vantaggio su Ernesto Valverde, passato da 2,50 a 4,00. Terzo posto per Massimiliano Allegri, che però scivola a 15,00 dopo la smentita sul presunto interesse del club; dietro il tecnico della Juve, a 17,00, ci sono Arsene Wenger e Jorge Sampaoli.