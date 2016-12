Sul sito Change.org è partita qualche giorno fa una petizione on-line diretta a FIGC e AIAC: il promotore, Giancarlo Di Meglio, chiede che la prossima Panchina d'oro per la stagione 2015/16 sia assegnata a Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice ha ha dovuto lasciare la panchina del Trastevere (Serie D) per occuparsi a tempi pieno dei suoi concittadini, colpiti dal terribile sisma del 24 agosto scorso. "Alla sua passione ha anteposto la sua terra, la sua città, diventando 'l'allenatore della sua gente' - si legge nella motivazione -. Un riconoscimento come questo, assegnato ogni anno ai migliori allenatori delle varie categorie, sarebbe un segnale, definendo un nuovo orizzonte della professione che non vive solo all'interno del rettangolo di gioco". La sottoscrizione, ad oggi, viaggia verso quota 200 firme.