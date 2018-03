Il Milan, nella consueta rassegna stampa giornaliera, commenta così l'assenza di Rino Gattuso alla premiazione 'Panchina d'Oro' a Massimiliano Allegri: "L'intensità Gattuso non contempla passerelle. Anche se a Rino avrebbe fatto molto piacere andare a stringere la mano a Max nel momento della premiazione, il richiamo della foresta, che per lui è quello del lavoro, è stato come sempre, come naturale, più forte. Catarsi Juve-Milan già al lunedì per Rino Gattuso, al quale i giorni di riposo bruciano tra le mani. Lui li ha polverizzati così, lavorando e pianificando. Con il Milan nel cuore e il lavoro nella testa".