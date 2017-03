Il miglior allenatore della scorsa stagione? Per i tecnici che hanno partecipato alla votazione è Maurizio Sarri. Arrivato dall'Empoli, ha portato il Napoli a giocare un ottimo calcio e a conquistare il secondo posto in campionato e l'accesso diretto alla fase a gironi della Champions League. Sarri ha beffato un altro allenatore toscano, come Massimiliano Allegri, che ha vinto Scudetto e Coppa Italia con la Juventus, mentre al terzo posto si è classificato Eusebio Di Francesco del Sassuolo.



Per la Serie B, miglior allenatore Juric che ha portato in A il Crotone. Battuto sul filo di lana Oddo, anche lui artefice della promozione del Pescara.



Per la Lega Pro invece il vincitore è stato Leonardo Semplici che ha riportato la Spal a giocare in Serie B al termine di un'annata entusiasmante. E tutt'ora Semplici sta costruendo un vero miracolo tenendo la stessa Spal ai vertici della cadetteria.