Brusca frenata sulla candidatura di Ancelotti a prossimo allenatore azzurro: "Carlo per ora non allenerà la Nazionale. In questo momento ha altri obiettivi, altre intenzioni". A riferirlo Giovanni Branchini, procuratore storico dell'ex allenatore del Bayern. Ancelotti resta però il primo candidato alla panchina nelle proposte dei quotisti Snai, piazzato a 2 volte la giocata (fino a poche ore fa era a 1,70). Subito dietro si conferma primo inseguitore Gigi Di Biagio, proposto a 4,00, il podio dei possibili Ct è completato da Roberto Mancini, sceso da 15 a 10 contro 1, mentre subito sotto ci sono Ranieri e De Biasi a 15,00. Evani è a 20,00 e in tabellone batte Vialli, Zaccheroni, Capello, Guidolin e Mazzarri, tutti a 25,00. Più deciso il "no" di Allegri, la sua offerta lievita fino a 33,00, appaiato al ritorno di Antonio Conte. Si gioca a 40,00 su Fabio Cannavaro, fino a 75,00 l'incarico a Francesco Totti, mentre si sale a 100 per Gennaro Gattuso o qualsiasi altro ct non italiano.