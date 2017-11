Carlo Ancelotti sempre più vicino alla panchina dell’Italia secondo i bookmakers: l’ex tecnico del Milan corrisponde perfettamente alla figura emersa ieri dopo la riunione fiume in FIGC: «Abbiamo pensato al profilo di un allenatore importante» ha detto il presidente Carlo Tavecchio. «Deve avere personalità, presenza e sapere di calcio» ha sottolineato Renzo Ulivieri, presidente dell’associazione allenatori. Le trattative, dicono i rumors, sono già state avviate e a spingere su Ancelotti sono anche i quotisti Snai che hanno tagliato la proposta su Carletto come prossimo allenatore azzurro: ieri era dato a 2,50, subito dietro Gigi Di Biagio, favorito della prima ora. Oggi è passato a 1,70, mentre il tecnico dell’Under 21 è salito da 2,00 a 3,50. Restano in stand by le altre candidature, da prendere in considerazione solo dopo un eventuale rifiuto di Ancelotti: si punta a 12,00 su Roberto Mancini, a 15,00 su Gianni De Biasi. Quota 20,00 per Claudio Ranieri e Alberico Evani, poi si va a 25,00 per Gianluca Vialli e Alberto Zaccheroni. A 100 l’opzione di un allenatore straniero, così come quella di Gennaro Gattuso. In tabellone anche il nome di Paolo Maldini, che in realtà è circolato come assistente di Ancelotti o team manager della Nazionale: vederlo raccogliere l’eredità di papà Cesare in panchina, pagherebbe 150 volte la scommessa.