Le strade di Massimiliano Allegri e della Juventus sono state vicine alla separazione in più di un'occasione, soprattutto nel mese di gennaio. Quella che sembrava una separazione certa si è invece trasformata, e la frattura è stata sanata. Allegri è ritornato completamente in sella, ma la Juve aveva già pronto il sostituto: Eusebio Di Francesco, in vantaggio anche su profili come Spalletti e Sousa.