Cristian Panucci non crede nel possibile sorpasso del Milan ai danni dell'Inter, con il derby da giocare. Ecco quanto dichiarato a La Gazzetta dello Sport: "Secondo me l’Inter sarà davanti dopo il derby e a fine stagione. Io conosco bene Pioli e Montella. Stefano ha portato continuità, Vincenzo è stato bravissimo nella gestione ma la sua rosa è da sesto-settimo-ottavo posto. Closing? Il Milan è da scoprire. Io spero che la nuova proprietà vinca come il mio presidente Berlusconi ma l’ho sempre detto: le trattative lunghe faticano ad arrivare in fondo".