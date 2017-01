Paolo Rossi, che ha guidato l’Italia alla vittoria del Mondiale del 1982, a Viola Week de La Nazione: “Pochissimi fuoriclasse sono legati indissolubilmente ad una società: penso a Riva, Baresi, Totti e Giancarlo. Antognoni in carriera poteva andarsene, forte com’ era, eppure è rimasto perché si sentiva ambasciatore della Fiorentina. Dici Antognoni e pensi Fiorentina. I Della Valle hanno fatto una scelta intelligente e giusta, commenta – Lo sfrutteranno per le sue capacità, Giancarlo è un uomo di grandissima qualità. Sapranno valorizzarlo al meglio. La Fiorentina di oggi? E' una squadra che può battere chiunque, ma anche perdere da chiunque… Sono stato chiaro? A tratti irresistibile, in altri appannata, distratta, senza lucidità. L’elemento caratterizzante di questa annata è la discontinuità ed è un gran peccato, credetemi. La Fiorentina deve acquisire mentalità: questa però arriva con la costanza nel tempo. Poi si costruisce con le persone e la storia. Mi colpiscono quelli che arrivano alla Juventus e dicono: qui si respira un’aria diversa, se ti piazzi secondo hai fallito. Allora per il salto di qualità i viola devono mostrare qualcosa in più. Anche se in questi ultimi 4 anni hanno sempre partecipato all’Europa League. La società viola era famosa per il suo vivaio, eccome. Poi c’è stato un periodo buio, ma adesso ci risiamo: Bernardeschi e Chiesa mi piacciono tanto, sono talenti in prospettiva. Mi raccomando, la Fiorentina deve proseguire su questa strada”.