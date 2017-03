Pallone d'Oro nel 1982 e, soprattutto, campione del Mondo con la Nazionale Azzurra: parliamo di Paolo Rossi, uno dei più forti attaccanti italiani di tutti i tempi che, in un'intervista rilasciata a Radio Sportiva ha incoronato l'attaccante del Torino Andrea Belotti.

"Belotti è fortissimo - ha dichiarato Pablito - lo è anche Immobile, ma il Gallo ha una forza fisica che non avevo neppure io: in area è più spettacolare e più cattivo anche di Graziani. Non dico che talvolta metta paura, ma quasi. Avere ragazzi così di valore fa bene al nostro calcio, all'immagine che diamo all'estero".