Tuttosport fa il punto sul mercato in Lega Pro. La Fidelis Andria si avvio ad annunciare l'arrivo del trentenne Michele Paolucci dal Catania. Siciliani che rinuncerebbero anche a Giammario Piscitella (proprietà Roma) che resta nell'isola ma va al Messina. Il Matera farà di tutto per accontentare l'allenatore Gaetano Auteri al quale piace Karamoko Cissè del Benevento, che il tecnico dei lucani ha avuto alle sue dipendenze nella vittoria passata stagione dove ha contribuito con 8 reti in 25 gare al salto in B dei campani. Tra le punte più gettonate ci sono il brasiliano Caio De Cenco e Andrea Ferretti del Trapani e Demiro Pozzebon del Messina sui quali c'è mezza Lega Pro, tra i club più "caldi" la Viterbese del Comandante Piero Camilli, Sambenedettese, Foggia e Reggina.



Su Giovanni La Camera (33 anni) che potrebbe salutare la Lupa Roma ci sono Prato, Olbia, Siena, Modena e Bassano. Il portiere Jacopo Furlan non rientra più nei piani del Lumezzane, potrebbe finire al Trapani che pensa all'interno 22enne Francesco Deli della Paganese sul quale c'è anche la Reggiana. Gli emiliani hanno deciso di far rientrare all'Entella l'esterno offensivo iberico il 20enne Lafuente, che il sodalizio di Chiavari girerebbe poi in Lega Pro, si parla di Prato o Maceratese. I marchigiani per l'attacco sono tentati di riprendere Giordano Fioretti dalla Sambenedettese. Il Padova valuta il difensore Nicola Bizzotto e l'interno Mattia Proietti del Bassano. Dove non si ferma l'attaccante transalpino Julien Rantier che a 33 anni potrebbe scendere in D nell'ambiziosa Triestina del ds Mauro Milanese che punta senza mezzi termini a tornare nei professionisti. Paganese sull'esterno offensivo Marco Rosafio della Juve Stabia. L'attaccante Daniele Melandri potrebbe salutare il Parma, piace a Fano e Lumezzane.