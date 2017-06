A Radio Crc nella trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto Miguel Reina, papà di Pepe Reina: “De Laurentiis e Reina devono smetterla di comportarsi come bambini. Ho visto la partita ieri della Spagna, ma non ho parlato telefonicamente con Pepe e non so se era tranquillo, gli ho scritto dei messaggi dicendogli di andare avanti perché gli errori tutti li commettono. So che è successo qualcosa tra De Laurentiis e Reina, ma non devono comportarsi come bambini. Devono sedersi intorno ad un tavolo e parlarsi faccia a faccia. Offerte a Reina? Pepe mi ha giurato, da padre di 5 figli, che non conosce l’esistenza di un’offerta di un altro club. La sua famiglia a Napoli non è felice, ma è felicissima e se c’è stato un problema con De Laurentiis devono chiarirsi perché parliamo di due adulti e per il bene di tutte le parti in causa il problema deve risolversi quanto prima. La relazione tra Pepe e la società è sempre stata cordiale per cui mi ha sorpreso tutto ciò che è accaduto. Le persone serie nei momenti difficili devono metterci la faccia.