89 anni oggi. Era il 18 novembre del 1928 e Mickey Mouse faceva il suo debutto, fischiettando in bianco e nero su un malandato battello. Al Colony Theatre di New York, Topolino, al fianco di Pietro Gambadilegno, debutta cinematograficamente nel cortometraggio Steambot Willie, rivelandosi al mondo. Quindi, oggi, 18 novembre 2017, il topo più famoso del mondo spegne le candeline per i suoi 89 anni. E non sentirli. Il bianconero ha lasciato spazio al colore, dal cinema è passato ai fumetti, passando per i videogames, aprendo le porte del suo mondo, vasto e infinito, fantastico e colorato, dove c'è stato spazio per tutti. Anche per i calciatori. Tra lo sfortunato Paperino, l'avaro Zio Paperone, il simpatico Pippo, lo sbadato Paperoga e il fortunato Gastone, ecco sbucare le versioni paperizzate dei campioni del mondo del calcio: Totti e Kakà, Pato e Gattuso, Buffon e Donnarumma (foto disney).



PELE' E RIVERA - Nella Classifica di CM dedicata ai 10 personaggi apparsi su Topolino, non solo personaggi trasformati, ma anche originali. Come Pelè e Schiaffino, ospiti speciali di Mundial Story del 1986, con Topolino e Pippo presentatori e cameraman per uno speciale sul Mondiale. E poi... Rivera. Gianni Rivera. Una storia dedicata alla leggenda del Milan e del calcio italiano, "Topolino e il mistero Mundial", con il famoso topo che, insieme al fido Pippo, va indietro nel tempo, con la macchina del professoer Marlin e di Zapotec, per capire perché il ct Valcareggi fece giocare per soli 6 minuti Rivera nella finalissima di Messico '70. Mistero risolto? Mica tanto: vanno sì in Messico, ma nel 1986... "C'è sempre una porta verso la luce" dice Topolino nel videogame Kingdom Hearts. Per noi, quella porta, ha pali e traverse. #BuonCompleannoTopolino

