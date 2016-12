In queste ore, la Roma ha attivato nuovamente i contatti per la situazione di Alejandro Gomez. Continua l'interesse forte per il Papu, ala di un'Atalanta dove è ancora protagonista assoluto; ma dalle ultime indicazioni apprese da Calciomercato.com, il presidente Percassi non vuole assolutamente privarsi di Gomez a gennaio. Ecco perché filtrano segnali negativi, nonostante la Roma stia insistendo per l'argentino.