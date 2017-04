Icardi no? Gomez (Papu) no?Capitanes y figuras en sus equipos desde hace tiempo. El fútbol a veces es de presentes, cada ciclo se termina — Maximiliano (@mmoralezoficial) 28 marzo 2017

L'non si ferma più, e come potrebbe con unin questo stato? Il 5-0 rifilato in trasferta al Genoa porta la firma in rosso del Papu, che realizza una tripletta e festeggia con la sua ormai nota 'Papu-dance': tocca così 14 gol in questo campionato (solo due in meno di quanti realizzati complessivamente nei tre anni a Catania) e si conferma leader assoluto della squadra di Gasperini. E sempre decisivo, perchéeccezion fatta per il ko interno con l'Udinese nel quale il suo cross per Kurtic non è bastato.29 anni compiuti lo scorso febbraio, Gomez si è imposto non solo come uno dei giocatori più decisivi della Serie A ma anche come uno dei più ambiti:e soprattuttosono sulle sue tracce già dalla scorsa stagione (i giallorossi che hanno provato a strapparlo all'Atalanta già a gennaio) senza dimenticare le ricche offerte dalla, ma la priorità finora è sempre andata al club bergamasco e al suo progetto. In estate però può arrivare l'ora di spiccare il salto in una grande squadra che gli offra un ruolo da protagonista e la possibilità di misurarsi con il calcio delle competizioni europee: si profila un'asta internazionale, e portare il Papu via da Bergamo non sarà economico.Non c'è però solo il mercato, c'èper la quale Gomez non è eleggibile avendo giocato con l'Under 20 argentina sprovvisto di doppio passaporto,. Il cammino a singhiozzo della squadra di Bauza (per il quale si parla di esonero imminente) ha fatto storcere il naso a tanti, soprattutto per le convocazioni: da, giocatori ormai dati in declino e visti come inutili per la causa. Si invoca Icardi, ma qualcuno chiama a gran voce anche il nome del Papu e a esporsi ci ha pensato una vecchia conoscenza proprio dell'Atalanta., che ora gioca in MLS con i New York City FC, ha twittato chiedendo spiegazioni:Twitter: @Albri_Fede90