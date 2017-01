Dopo averle rubato Witsel da sotto il naso, il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro può sdebitarsi con la Juventus con un’altra operazione di mercato. Intermediari del club cinese sono in contatto con la Fiorentina per l’acquisto di Nikola Kalinic. I viola cedono solo in cambio della clausola rescissoria da 50 milioni di euro.



TUTTO SU ZAZA - In caso in cui l’affare vada in porto, il primo nome sulla lista di Corvino per l’attacco viola si chiama Simone Zaza per il quale la Juventus sta cercando un acquirente. La squadra di Cannavaro deve ancora presentare un’offerta ufficiale ma se entrambe le operazioni andassero in porto il campione del mondo del 2006 potrebbe salvare parzialmente il mercato di gennaio della Juve.