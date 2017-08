La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Il nome del giorno è quello di Sarno (Foggia), al centro di un derby di mercato tra Livorno e Pisa: ma l’attaccante accetterà di scendere di categoria? Lo stesso Livorno ha ingaggiato il centrocampista Zhikov dal Milan, mentre il Pisa chiude per Sabotic (Reggiana) e tratta Rizzo (Perugia); sempre nel girone A Bunino (Juventus, era a Siena) firma con l’Alessandria, la Lucchese è vicina a Del Sante (Ancona), il Siena a Joss (Perugia) e il Prato ha anticipato la Carrarese per Alastra (Palermo, era a Benevento).



Nel girone B la Triestina prende Castiglia (Siena) e sta per riabbracciare Bariti (Ancona); oggi Ferrari (Venezia) firma per il Vicenza, Garufo (Catania) è nel mirino del Bassano, il Sudtirol vuole Gatto (Monopoli), Sanseverino (Pisa) va verso la Samb e Berardocco (Padova) verso la Fermana, mentre al Gubbio va il figlio d’arte Paramatti (Bologna) con Costa (Inter, era a Vicenza).



Infine il girone C con il Matera che insegue Dicuonzo (Paganese), Gentile (Siena) e De Falco (Benevento); il Monopoli ingaggia Bacchetti (Pro Vercelli), Marchetti (Maceratese) e Puntoriere (Entella) vanno al Catanzaro, Turrin (Forlì) alla Reggina, Salvemini (Ternana) torna all’Akragas che ingaggia anche Ioio (Vultur Rionero).