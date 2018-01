Juventus

Juve

Da fuori sembra star fermo ma il mercato dellasi muove eccome. In questa sessione di mercatoche negli ultimi anni ha permesso alla Vecchia Signora di portare a Torino nomi importanti, in prospettiva ma non solo. Ad oggi la trattativa di maggior peso è senza dubbio quella che dovrebbe portare, l'ennesimo colpo a parametro zero che permetterà alladi alzare ancora di più quantità e qualità della rosa senza tuttavia gravare sul bilancio. Quello del tedesco, come detto, è solo il primo nome di un mercato di gennaio che a Torino non è mai cambiato negli ultimi anni.