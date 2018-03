Il centrocampista argentino dello Zenit, Leandro Paredes ha dichiarato in un'intervista e ExtraTime sulla Gazzetta dello Sport: "La Roma mi ha venduto per fare soldi, ma da voi ho passato 3 anni decisivi e l'Italia un po' mi manca. Mancini determinante per la scelta dello Zenit, qui a San Pietroburgo sto benissimo e vorrei restare in Russia. Penso solo al presente".