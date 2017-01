Sondaggi per Milan Badelj anche da parte della Roma. Il club giallorosso, secondo La Nazione, ha fatto balenare l'ipotesi di poter mettere in piedi uno scambio con la Fiorentina che preveda l'arrivo in viola di Leandro Parades. Un'ipotesi questa però che non piace al club viola che, per il suo centrocampista, vuole solo soldi. Per inciso, 12 milioni di euro.