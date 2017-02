L'addio è stato vicino. "Può partire", il via libera alla cessione di Leandro Paredes a fronte di un grande acquisto a centrocampo, a gennaio scorso, era addirittura arrivato. Spalletti si sarebbe privato del centrocampista argentino per la sua Roma purché arrivasse un giovane con caratteristiche diverse, più mezz'ala e meno regista. Non se ne è fatto nulla, perché al di là degli abboccamenti con la Juventus e dei sondaggi dalla Premier League, nessuno ha portato i 20/25 milioni richiesti dai giallorossi. Eppure, il mercato per Paredes non finisce mai.



JUVE, MONTELLA E POI? - Nell'agosto scorso sì che era stato davvero a un passo dalla Juventus. Anzi, praticamente in pugno: offerta pronta per acquistarlo a titolo definitivo a girarlo in prestito all'Empoli per un altro anno, operazione ben avviata finché la Roma ha fatto un passo indietro. L'affare era virtualmente chiuso, i giallorossi non hanno voluto perdere Paredes per mancanza di alternative e per non sedersi al tavolo con la Juventus dopo la questione Pjanic. Leandro è stato corteggiato anche dal Milan, a lungo: tentativi di prestito andati a vuoto, Montella stravede per lui, se rimanesse chissà che non possa fare ancora il suo nome, stavolta con fondi cinesi a sostenere l'eventuale assalto. Dalla Premier, c'è il Liverpool (ma non solo) che lo ha messo nel mirino.



FUTURO DA SCRIVERE - Si preannuncia così una lunga estate per Paredes, innanzitutto con un futuro da decidere insieme alla Roma. Il suo contratto scade nel 2019, tra due anni; non tantissimi, anzi. E soprattutto Leandro vuol capire se nella prossima stagione potrà avere più spazio o rischia ancora di restare un'alternativa dalla panchina. Dipenderà anche dalla questione allenatore, con Spalletti che si pronuncerà sul suo destino giallorosso. Ecco perché per Paredes potrebbe presto cambiare tutto, in un senso o nell'altro. Per un giocatore a cui il mercato non è mai mancato...