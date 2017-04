Il centrocampista argentino della Roma, Leandro Paredes ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Periscope ufficiale del club giallorosso: "La prima volta che ho incontrato Totti? E' stato strano, averlo come compagno con la sua importanza e la sua storia era un'emozione molto grande. Ho incontrato una grandissima persona, mi ha trattato benissimo e lo ringrazio per questo. Cosa penso di Salah? E' un bravissimo ragazzo, molto tranquillo, quasi non parla, lo fa meno di me. Come giocatore lo sappiamo tutti, per noi è molto importante e cerchiamo di approfittarne al massimo. I suoi inserimenti li cerco molto, mi fa giocare alle spalle dei difensori. Spalletti ci dice sempre di giocare così. Strootman? Con lui mi trovo molto molto bene. E' piu' facile giocare con calciatori come lui, De Rossi, Nainggolan, ti aiutano tantissimo. Roma-Lazio dà sensazioni simili a Boca-River, sono due derby molto sentiti in città".