Giornata importante per il futuro di Paredes. Anzi, giornata che sa già di futuro. Alle 6.40 il centrocampista della Roma è atterrato a Fiumicino con un aereo proveniente da Buenos Aires, alle 7.15 l'arrivo nella clinica di Villa Stuart per sostenere le visite mediche che precedono il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo (foto laroma24.it). Nessuna sorprese 'alla Manolas': l'ex Boca Juniors si è presentato regolarmente prima di diventare ufficialmente un giocatore del club russo.



LE CIFRE - L'accordo definitivo tra Roma e Zenit è stato trovato sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro più 5 di bonus. I giallorossi mettono a bilancio un'altra plusvalenza importante e dicono addio al centrocampista argentino.



ORE 10: CONCLUSE LE VISITE - Leandro Paredes ha concluso le visite mediche; il giocatore si prepara a diventare un nuovo giocatore dello Zenit: l'ufficialità del trasferimento, infatti, è attesa a breve.



ORE 7.30: ARRIVA PAREDES - Iniziano le visite mediche nella clinica Villa Stuart di Roma; il giocatore è tornato in Italia dall'Argentina per svolgere i controlli di rito con lo Zenit di Roberto Mancini, che ha spinto fortemente per arrivare al centrocampista della Roma.