La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Il colpo del giorno dell’Epifania lo piazza il Bari che si assicura l’esterno offensivo Parigini in prestito dal Torino (ma era al Chievo). Per il centrocampo i biancorossi stringono per Lodi (Udinese) e lasciano in stand-by Greco (Verona), mentre come centravanti sono stati fatti passi in avanti per Floccari (Bologna) e nel frattempo si lavora anche a un’altra trattativa: De Luca e un milione al Trapani per avere in cambio Petkovic.



La Salernitana cerca un portiere: piace tanto Vigorito del Vicenza. Martedì sarà il giorno dell’Ebagua-bis a Vicenza: accordo trovato con la Pro Vercelli, che ai veneti ha chiesto l’esterno Vita. Due centrocampisti vicini a cambiare maglia: l’Entella aspetta Salzano (Crotone) e il Cittadella si avvicina a Maracchi (FeralpiSalò). Fatta per l’arrivo dell’esterno Mogos (Reggiana) all’Ascoli. Molto attiva anche la Ternana che, dopo Roberto Insigne (Napoli) e Vitturini (Pescara), è pronta a calare il tris con Monachello, in uscita dal Bari. Il Perugia ci prova per Esposito (Catanzaro). Lo svincolato Fausto Rossi (ex Pro Vercelli) è pronto invece a ripartire dal Trapani.