Jorge Higuain, padre di Gonzalo, ha parlato a La Pagina Millonaria del momento del figlio con la Nazionale argentina e del suo addio al Napoli: "Le critiche rispettose le prende bene, mentre quando ci sono cattive intenzioni dietro non vale neanche la pena ascoltarle. Gonzalo non è stanco della Seleccion, se continua a rispondere alle convocazioni è perché ha sete di rivincita. Le critiche per l'addio al Napoli? Normali, un calciatore è preparato a queste cose. A Napoli c'è solo una squadra e questo si nota fra i tifosi. Lo hanno amato e apprezzato, ma quando ha deciso di andare alla Juve per colpa della decisione sbagliata del presidente i tifosi non l'hanno presa bene".