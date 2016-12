Antoine Griezmann ha parlato del suo 2016, facendo un bilancio complessivo della stagione e tornando anche sulle due finali perse. Come riporta As, il giocatore francese non ha dubbi su quale sconfitta bruci di più: ''Sono felice del mio 2016, ma è normale che io sia deluso per come sono andate le finali di Champions e di Euro2016. In entrambi i casi i giorni successivi sono stati durissimi perché parliamo di due competizioni importantissime. Quella che ha fatto più male, però, è stata senza dubbio quella persa contro il Real Madrid. In quel caso avevamo avuto due settimane di tempo per prepararla e immaginare come avremmo potuto festeggiare, poi, però, abbiamo perso ai rigori ed è stata una delusione terribile. Sono comunque orgoglioso di quello che ho fatto per la Francia e per l'Atlético e spero di poter fare meglio il prossimo anno''.