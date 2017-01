"Mio figlio è di proprietà del Chelsea ed un ritorno in prestito in un club belga non è un'opzione percorribile nonostante l'interesse dell'Anderlecht. Ora Conte lo vuole visionare per due settimane. Su di lui c'è la Roma". Il padre di Charly Musonda, talento appena tornato al Chelsea dopo il prestito al Betis Siviglia, ai microfoni di hln.be fa il punto sulla situazione di suo figlio. "Le opzioni sono solo due, o rimane al Chelsea fino alla fine della stagione o si trasferisce in prestito alla Roma".