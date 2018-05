Ricardo Torreira, papà del centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira, ha parlato a Radio Crc della situazione del figlio: “Mio figlio ha disputato una stagione eccellente grazie al lavoro svolto prima con Oddo e poi con Giampaolo, che lo hanno impiegato in una posizione di campo in cui riesce ad esprimersi al meglio. Bisognerà attendere il 14 maggio per sapere se Lucas riceverà la chiamata della Nazionale. Ci sarà una prima selezione e poi la scrematura finale e ovviamente spero che mio figlio possa partecipare al Mondiale. Ipotesi Napoli per Torreira? E’ il suo agente che si occupa di queste cose ed è in contatto con Ferrero. Lucas vuole essere corretto nei confronti della Sampdoria e per questo preferisce non parlare di quelle che al momento sono solo ipotesi. Lucas pensa solo al Mondiale e alla Sampdoria perché vorrebbe chiudere la stagione con un piazzamento in Europa. In questa fase si dicono tante cose, ma la verità è che bisogna aspettare giugno per capire come andrà il mercato. Napoli non è la priorità, ci sono altre squadre interessate a Lucas e ascolteremo tutte le offerte. Il Napoli non è avanti alle altre, ma lo ascolteremo. Mi auguro possa continuare a giocare nella Sampdoria, ma il calcio è imprevedibile. Il campionato italiano è stato bello e combattuto. Il Napoli ha fatto bene, ma dopo la sconfitta con la Fiorentina si è allontanato dalla Juventus e adesso è difficile recuperare”.