Manca ancora l'ufficialità ma Lyanco sta per diventare un nuovo calciatore del Torino. Sebbene quello del difensore brasiliano si tratta di un acquisto per la prossima stagione, non potrà infatti essere tesserato prima dell'1 luglio quando si riaprirà il mercato, Lyanco arriverà in Italia già nei prossimi giorni per iniziare immediatamente a lavorare agli ordini di Sinisa Mihajlovic.

È lo stesso calciatore a confermare il suo prossimo arrivo in Piemonte ai microfoni di ESPN Brasile: "Quando ha saputo che me ne sarei andato di sicuro, ha cercato di capire se la mia permanenza fosse possibile fino al termine della stagione. Ma il Torino ha insistito perché andassi subito in Italia. Mi spiace per il San Paolo, e in generale mi piange il cuore per l’addio, sarò sempre grato a questo club per quello che ha fatto per me, ma adesso si apre una nuova esperienza“.