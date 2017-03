Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, svela i suoi due più grandi rammarichi al Corriere dello Sport: "La Nazionale maggiore mi è sfuggita per pura sfortuna. Marzo 2012, nel Siena avevo segnato già 12 gol in A, si va a Cesena e prima della gara vedo Francesco Rocca, di cui ero già stato un giocatore nell'Under 20. Collaborava con Prandelli, nello staff azzurro. Mi fa: 'Manu, sono venuto per te oggi'. Tutto felice, gioco, faccio il massimo e guadagno il rigore del possibile vantaggio ma nell'azione mi rompono il perone. Fine dei giochi, quel treno è partita senza di me. Il secondo? Il mio amore per il calcio inglese. Ne sono affascinato. Credo, però, che un'occasione per fare un'esperienza in Premier non arriverà".