Parma-Cremonese 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 40’ Calaiò rig.



Parma (4-3-3): Frattali; Scaglia, Gagliolo, Di Cesare, Iacoponi; Dezi, Munari, Barillà (74’ Corapi); Baraye (83’ Lucarelli), Calaiò, Nocciolini (58' Insigne). All. D’Aversa.



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Renzetti, Claiton, Canini, Salviato; Croce (76’ Scappini), Pesce, Arini (62’ Cavion); Maiorino (57’ Perrulli); Brighenti, Mokulu. All. Tesser



Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 45’ Munari (P), 84' Salviato (C), 93' Insigne (P), 94' Pesce (C)



(Foto: sito ufficiale Parma Calcio)