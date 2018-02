Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Venezia: "Tifosi? Abbiamo avuto un confronto e ci siamo detti di fare un passo per volta per uscire da questa situazione, alla curva abbiamo chiesto compattezza nei momenti di difficoltà, cosa che comunque non è mai mancata, serve il supporto del pubblico ora più che mai, anche perché battendo il Venezia guadagneremo sicuramente una posizione".



Due parole sull'esonero: " Io a rischio? La società mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza e fiducia. Faccio un mestiere in cui quotidianamente bisogna sentirsi in discussione. Della mia panchina se ne parla sin dalla partita di Cremona, non mi faccio distrarre da queste situazioni, ma penso solo a migliorare certe problematiche. Mi interessa solo che le critiche arrivino a me e non alla squadra".