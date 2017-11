Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Ascoli: "Il presidente Lizhang? Sì, ci siamo incontrati in settimana e abbiamo parlato. C'è stato un breve scambio di opinioni, è persona che sta al posto giusto, e che esprime serenità. Quello che deve interessare a noi, però, deve essere il campo. Calaiò? Sicuramente sta molto meglio fisicamente, a volte è andato in campo con una lesione. Ceravolo non lo abbiamo praticamente mai avuto, la crescita di Emanuele coincide con quella della squadra. Anche Di Gaudio ha avuto problematiche di quel problema all'inizio della stagione. Emanuele sta interprentando bene il campionato, ha l'atteggiamento giusto. Ho giocato con lui a Terni, ora è un giocatore maturo che si sacrifica per la squadra. Il suo primo obiettivo è la fase difensiva, e di conseguenza ne beneficia tutta la squadra".