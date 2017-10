Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato a Sky Sport dopo la gara pareggiata col Palermo: "Credo che contro un avversario come il Palermo non sia facile, avevamo di fronte una squadra importante con tanti giocatori di Serie A. Venire qui a Palermo e fare la prestazione offerta da questi ragazzi e recriminare sul risultato vuol dire che abbiamo dato il massimo e posso soltanto elogiare la squadra. Nonostante lo svantaggio iniziale siamo rimasti in partita in maniera equilibrata e abbiamo cercato di pareggiare. Penso che il risultato sia bugiardo viste le tante occasioni create, fare risultato a Palermo non è facile".