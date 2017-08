, allenatore del Parma, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria sofferta, ma sotto l'aspetto del gioco e delle occasioni devo dire che la squadra ha meritato questa vittoria. Se devo trovare un difetto alla squadra, credo che per le occasioni da gol che abbiamo creato ne abbiamo poi sfruttate poche. Potevamo chiuder prima questa partita, alla fine rischiavamo di non portare a casa il risultato. Seconde scelte purtroppo e per fortuna non ce ne sono, ho una rosa dove sono tutti titolari. Abbiamo costruito una squadra per il 4-3-3 ma non sono legatissimo al sistema di gioco, non è detto che non si possano ritrovare due attaccanti".