Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, parla in vista della sfida contro la Virtus Entella: "Sarà una gara complicata, alla Virtus Entella servono punti per la salvezza e giocheranno con il coltello tra i denti. Siamo in un momento positivo, ogni partita però fa storia a sè quindi bisogna entrare sempre in campo determinati con la giusta concentrazione e con quel pizzico di “ignoranza” che ci vuole sempre durante le partite. Certo meglio giocare in casa che fuori, però abbiamo fatto dei grandi risultati in trasferta, quindi andremo a Chiavari per fare la partita e portare a casa il risultato pieno".



"A Pescara abbiamo giocato bene, l’abbiamo interpretata benissimo e non è stata l’unica volta, anche a Foggia abbiamo fatto la partita per 90 minuti e l’abbiamo sbloccata subito e quando accade poi per noi le gare sono quasi sempre in discesa. Fa sempre piacere fare gol, ma la cosa più importante era portare a casa il risultato. Giusto pensare partita per partita: questo è un campionato lungo, giochi ogni tre giorni. Se vinci una partita sei lassù, se ne perdi una sembra di essere in zona retrocessione, quindi meglio pensare di gara in gara e dare il meglio nei 90 minuti".