Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla a Parmalive.com dopo il colpo di mercato Da Cruz: "Di cifre non parlo, ma voglio sottolineare che la cifra spesa verrà raggiunta tramite degli step e il raggiungimento di taluni obiettivi. Abbiamo iniziato questo mercato guardando più al futuro che all'immediatezza, abbiamo fatto due calcoli e deciso di puntare su un attaccante giovane e di prospettiva. Vacca? È un giocatore che ci piace e dovrebbe essere una delle entrate, Fiamozzi è uno dei nomi che seguiamo per l'esterno e se arriverà, ma questo vale per tutti, dovrà mettersi a disposizione del mister. In attacco mi sarebbe piaciuto avere Coda e lo seguivamo da un bel pezzo, ma è il bello del calcio. Ora è fuori dal mercato, quindi guardiamo altrove e lo stesso discorso vale per Di Carmine".