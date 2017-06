Alessandro Lucarelli, difensore e capitano del Parma, parla a Radio Anch'Io lo Sport del calcioscommesse: "A Parma non ci sono le condizioni per cui un giocatore possa vendere la partita per fare soldi ma purtroppo in altre squadre può succedere. In Lega Pro abbiamo assistito al fallimento di tante società, a penalizzazioni per stipendi non pagati e se non un giocatore che guadagna mille euro al mese non li prende, può anche essere portato a fare qualcosa di illecito. Se il sistema poggiasse su basi più solide, questo rischio non ci sarebbe".