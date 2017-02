La Gazzetta dello Sport fa il riepilogo sull'ultimo giorno di mercato in Lega Pro. Caetano dal Catania al Livorno, Galloppa dalla Cremonese alla Carrarese. Falzerano dal Bassano al Venezia; Di Cesare dal Bari, Scaglia dal Latina e Iacoponi dall’Entella al Parma, che ha però incassato il no del Francavilla per Nzola e quello del Latina per Regolanti, restando di fatto senza un’alternativa a Calaiò. Non è finita. Pozzebon dal Messina al Catania (che all’ultimo ha visto sfumare il ritorno di Lodi), Bertoncini dal Frosinone al Matera. Ecco i colpi più importanti in una Lega Pro scoppiettante non solo in campo, ma anche sul mercato. Ecco invece le altre operazioni girone per girone.



GIRONE A - Un altro difensore alla Cremonese: è Canini (Parma). Tris invece della Viterbese con Tortolano (Sambenedettese), Battista (Ternana) e Micheli (Olbia). Tripletta anche per la Lucchese con Brusacà (Lumezzane), Ronchi (Chieti) e Cannoni (Maceratese). Definito con successo uno scambio in Toscana: De Micheli alla Carrarese, Brondi al Prato; a Carrara arriva anche Finocchio (Pistoiese), oltre al già citato Galloppa. Oltre a Caetano, a Livorno anche Benassi (Parma) e Galli (Spezia). E poi: Jawo (Carpi) e Steffè (Teramo) passano al Siena, Appiah (Cosenza) alla Giana, Bonetto (Reggiana, via Inter) al Renate, Iotti (Ascoli) e Arras (Cagliari) all’Olbia e Antonelli (Pistoiese) alla Lupa Roma.



GIRONE B - Un poker per l’Ancona: ci sono Maccarrone (Messina), Nicolao (Melfi), Cacioli (Matelica) e Mancini del Santarcangelo in cambio di Rossini. Sempre attiva anche la Feralpi Salò che aggiunge Tassi (Inter, era all’Avellino) e Liotti (Juve Stabia). Il Fano ha rifatto l’attacco bruciando il Como per Germinale (Padova) e prendendo anche Filippini Cosenza). Anche il Mantova chiude bene prendendo sia Guazzo (Parma) che Vinetot (Lecce). Belle doppiette anche della Sambenedettese con Bacinovic (Ternana) e Bernardo (Viterbese) e pure del Teramo con Tempesti (Tuttocuoio) e Narciso (Gubbio). E poi: Gerli (Entella) e Ruci (Cremonese) vanno al Bassano, Bobb (Chievo, era a Taranto) al Padova, Montaperto (Olbia) al Südtirol, Fautario (Pisa) al Modena, Moroni (Cremonese) alla Maceratese, Bagatini (Lucchese) e Musto (Gubbio, via Bologna) al Lumezzane.



GIRONE C - Bene il Cosenza che si rafforza con Mendicino (Siena) e Calamai (Lumezzane). Altri due rinforzi per la Juve Stabia: si tratta di Allievi (Feralpi Salò) e Manari (Ascoli). Al Messina, in cambio di Pozzebon, da Catania arrivano Anastasi e Silva, insieme a Atiagli (Latina). Tripletta pure della Paganese con Bollino (Taranto), Conte (Napoli) e Tascone (Genoa). Moi (Ancona) va alla Vibonese (bruciato in extremis il Siracusa) insieme a Viola (Monopoli). Due giovani per la Fidelis Andria: ecco Ippedico (Bari) e Spinelli (Milan). E poi: Cedric (Roma) va al Catanzaro, Cisotti (Spezia) alla Casertana, Maiorano (Paganese) al Taranto, Bramati e Mileto (Messina) all’Akragas con Tardo (Spezia), De Vito (Monopoli) alla Reggina, Battaglia (Ancona) e Russu (Olbia) al Melfi, Parker (Vicenza) al Monopoli via Bari.