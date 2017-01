La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il colpo del giorno lo piazza la Viterbese che prende in prestito il fantasista Sandomenico dalla Juve Stabia. Nel girone A la capolista Alessandria preleva Rosso (era al Brescia) in prestito dal Torino, mentre oggi il Livorno potrebbe chiudere l’accordo con Valiani (Bari). Dossena (ex Chiasso) vicino al Piacenza per sostituire Agostinone destinato al Lecce. Di Paola (Entella) verso la Carrarese. Pistoiese su Zanini (Akragas).



Nel girone B il Modena prende Nolè (Reggiana) e si avvicina a Del Sante (Juve Stabia). Sempre molto attivo il Parma che ha chiesto Fedato al Bari. Fioretti (Samb) firma per il Fano.

Nel girone C il Lecce prende Costa Ferreira (Entella), la Juve Stabia è vicina a Squillace (Fondi). De Santis (Catania) verso la Paganese. Il Francavilla ingaggia Ayina (Newport Country). Il Cosenza tratta Bobb (Taranto) e Kanoute della Juve Stabia, che potrebbe cedere Gomez al Catanzaro. Siracusa su Udoh (Juventus). La Vibonese ha deciso di tesserare Rosu (ex Poli Timisoara).