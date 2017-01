La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro.

GIRONE A - Ufficiale il colpo del mese: Evacuo dal Parma all’Alessandria. Il Livorno, visti gli infortuni di Rossini e Gonnelli (oltre che di Cellini e Vantaggiato), cerca rinforzi, su tutti Bruccini della Lucchese, che vuole Brusacà del Lumezzane. Talamo (Siracusa, ma è del Latina) va alla Cremonese, Farelli (Trapani) è il nuovo portiere dell’Arezzo, che prende anche il giovane Luigi Luciani (Venezia) e il Como attende Germinale (Padova).



GIRONE B - Il Parma oggi dovrebbe strappare Galano al Vicenza. Il Venezia spera di chiudere Falzerano (Bassano), il Pordenone risponde con Bulevardi (Teramo) e Boniotti (Padova). Alla Reggiana arriva Contessa (Lecce) ed è pronto l’ultimo assalto per Corazza (Novara). Dal derby allo scambio: Arrigoni dal Lumezzane alla FeralpiSalò per Luche; lo stesso Lumezzane cede Barbuti al Teramo e prende Musto (Gubbio). La Sambenedettese vuole Djuric (Ancona) e prende l’uruguaiano La Torre (Cruzeiro), il Fano è su Benassi (Parma), il Mantova attende Guazzo (Parma), prende Smith (Vicenza) e valuterà per qualche giorno Sodinha.



GIRONE C - Il Matera prende Tozzo (Samp) e attende Bertoncini (Frosinone), la Juve Stabia ottiene Giron (Avellino, era alla Reggiana) e vuole De Giorgio (Crotone) e Ghinassi (Siena). Il Cosenza prende Calamai dal Lumezzane, Lodi (Udinese) torna al Catania che ha chiesto Casasola (Roma, era al Trapani) e Patti (Catanzaro). Per l’Andria c’è Croce (Teramo). Il Messina prende Sanseverino (Pisa) e tratta Orlando (Casertana) e Maiorano (Paganese). La Reggina prende De Vito (Monopoli) e Fall (Fidelis Andria), la Casertana è su Finocchio (Pistoiese), la Paganese su Bollino (Taranto), il Siracusa ottiene Persano (Lecce) e rimanda Cassini in Brasile. Il Taranto ha ufficializzato l’argentino Cobelli (era in Malesia) e anche la Vibonese prende due stranieri: lo slovacco Piroska dallo Skalika e l’argentino Bubas dal San Marcos de Arica (Cile); i calabresi, ultimi in classifica, trattano anche Rea (Messina) e Miglietta (Parma).