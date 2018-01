Il futuro di Amato Ciciretti sarà sicuramente al Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha bloccato il talento romano per giugno a parametro zero e una conferma arriva dal trasferimento divenuto ora ufficiale al Parma. Un trasferimento particolare perchè Ciciretti, a soli 6 mesi dalla scadenza del suo contratto, passa in prestito secco dal Benevento al Parma.



Ecco il comunicato ufficiale:

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo del calciatore Amato Ciciretti (Roma, 31 dicembre 1993) dal Benevento Calcio. Il giocatore in questa stagione ha disputato 12 presenze in Serie A, segnando 2 reti. In carriera ha collezionato 35 presenze e 6 reti in Serie B.