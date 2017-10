Marco Parolo, centrocampista dell'Italia, ha parlato dal ritiro di Coverciano: "La qualificazione al Mondiale dev'essere un obbligo, la nostra volontà è di andarci, ci teniamo tutti in maniera esagerata. Non arrivarci sarebbe una catastrofe. Giocare col 3-4-3? Qualsiasi modulo è comunque con due centrocampisti, cambiano alcune linee di passaggio e lavori in fase difensiva. Immobile? Ciro è in un grande momento di forma, lui è forte, vede la porta, la sua media gol è sempre stata alta. Alla Lazio ha trovato piena fiducia, si esalta in queste situazioni. È una pedina importante, sono contento di godermelo".



"Alla Lazio c'è un grande spirito di gruppo che ci permette di fare sempre bene. Tanti centrocampisti infortunati? Alla Lazio si fanno male i difensori, ogni tanto capita un reparto, speriamo non succeda più. La situazione con la Germania era più o meno analoga, in quello avevamo delle idee, un concetto di gioco che andava avanti da molto tempo. Le idee oramai erano acquisite. Qui abbiamo meno tempo, cercheremo di affrontare come vuole il mister. L'obiettivo con la Lazio? Vogliamo dare fastidio a tutti, l'obiettivo Europa è il primo, il quarto posto... ci stiamo facendo la bocca buona, speriamo di continuare così. Ora ci sono gli altri due mini cicli che faranno vedere di che pasta siamo fatti. Lo scudetto è un'utopia, siamo solo alle prime basi ma i risultati ci stanno dando ragione. Stiamo costruendo qualcosa di importante, qui in Nazionale gioco diversamente che con la Lazio.