Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Da piccolo tifavo per i rossoneri, mio nonno mi portava in bicicletta a Milanello. In camera avevo i poster di Maldini e Boban. Alla Lazio sto benissimo, sono qui da tre anni, spero di restarci a lungo (ha rinnovato il contratto fino al 2020, ndr). Mi piace la gente, l’ambiente, tutto. Anche se Roma – ci scherza su – è un po’ troppo caotica. Contro il Milan nessun imbarazzo. Anzi, spero di dargli qualche altro dispiacere dopo i 5 gol che ho già segnato ai rossoneri".



"Keita è un talento straordinario, deve però crescere dal punto di vista comportamentale. Lo sta facendo, l’arrivo di Inzaghi è stato per lui una manna, perché l’allenatore sa come prenderlo. Deve capire che, se migliora in questo, diventa un giocatore incredibile".