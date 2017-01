Chi è la favorita per la vittoria finale in Coppa d'Africa? Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint ha qualcosa in più delle avversarie la Costa d’Avorio, proposta a 5. Ad insidiare la favorita ci sono soprattutto il Senegal, la cui vittoria vale 6, e l’Algeria, a 7.50. Occhio anche al Camerun del bomber Aboubakar, e all'Egitto del romanista Salah, che ha già vinto ben sei edizioni di questo torneo: entrambe le squadre sono offerte a 9. Stessa quota per il Gabon e il Ghana. Infine il Marocco, possibile outsider, a 12.