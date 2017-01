Parziale retromarcia da parte di Pep Guardiola: "Non allenero' fino a 60 anni però, ragazzi, ne ho appena 45 adesso. Mi trovo nel luogo perfetto dove continuare a lavorare, poi in futuro voglio fare qualcosa di piu' nella mia vita. Ho cominciato molto presto a giocare a calcio, forse e' stato inappropriato dire che sto cominciando ad avviarmi verso il ritiro. Il mio compito qui e' rendere questa squadra la migliore possibile. Negli ultimi cinque anni il City e' una delle squadre che e' cresciuta di piu' al mondo assieme al Psg. Ma in quanto a titoli - spiega il tecnico in merito alle ambizioni del Manchester City - siamo dietro rispetto a squadre come Liverpool, Manchester United, Real Madrid o Barcellona e lotteremo fino alla fine per vincere tutto, non siamo inferiori a nessuno oggi".